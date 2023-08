Incendies en Grèce : le difficile retour chez soi quand tout ce qu'on avait a brûlé

Yannis et Amalia rentrent par le jardin pour la première fois depuis les incendies, le lieu est dévasté. Les cendres fument encore et les arbres fruitiers ne sont plus que des silhouettes sombres. Amalia observe : "Cet arbre-ci il n’a pas l’air mort… Je crois qu’il va survivre." Elle regarde autour d’elle : "Avant partout où tu regardais c’était vert. C’était vivant. Il y avait des biches qui venaient ici pour boire de l’eau et manger des raisins et des figues… Maintenant il n’y a plus ni raisin ni figue."