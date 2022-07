Incendies en Gironde vus du ciel : voici l’ampleur des dégâts en images avant/après

Le feu situé à Landiras, à 40 km au sud de Bordeaux, est le plus important des deux incendies. Depuis le 12 juillet jusqu’à ce jour, il a ravagé 13.600 hectares de forêt – soit l’équivalent de la superficie de la commune de Bertrix dans la province du Luxembourg. Selon le site de France Info, "le feu s’étend sur plus de 15 km du nord au sud, et sur plus de 9 km de l’ouest à l’est."