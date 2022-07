Incendies en France : reprise du feu en Ardèche, un suspect placé en garde à vue a reconnu être le pyromane

*"Je suis soulagée, on se dit qu'on l'a échappé belle, et en même temps un peu inquiète", a réagi la maire de Lussas, Claude Moncomble, qui n'a "jamais connu un feu aussi énorme".

"Je suis complètement choqué, traumatisé même. Il y avait le feu au sud, le feu au nord...", a aussi témoigné Michel, retraité de 68 ans à Darbres, commune voisine.

"On n'a pas arrêté..." de 09H00 à 15H00, soufflait encore mercredi soir Romain Charbonnier, 22 ans, pompier volontaire 1ère classe, non loin d'un arbre en flammes devant un paysage calciné où l'odeur de brûlé saisit les narines. Environ 350 personnes ont été évacuées de la petite commune touristique de Vogüé et de campings alentour.

Quelques 600 pompiers appuyés par des bombardiers d'eau (cinq Canadair et un avion Dash), ainsi qu'une centaine d'engins d'intervention et un hélicoptère de la sécurité civile ont été mobilisés.

Si les étés sont secs dans le sud, avec le réchauffement climatique, l'intensité de ces épisodes de sécheresse risque encore d'augmenter, selon les experts de l'ONU. En France, le niveau de sécheresse a atteint un record avec 91 départements sur 96 obligés d'imposer de restrictions sur l'usage de l'eau.