Incendies en France : quatre avions de la flotte de l'UE envoyés pour soutenir les pompiers français

Quatre avions de la flotte de l'UE contre les incendies ont été envoyés en France depuis la Grèce et la Suède, à la suite d'une demande d'assistance de Paris, a annoncé jeudi la Commission européenne.

En outre, des équipes de pompiers d'Allemagne, de Pologne, d'Autriche et de Roumanie sont en route pour soutenir les pompiers français dans le cadre du mécanisme de protection civile de l'UE, a précisé la Commission, alors que des incendies ravagent notamment le sud-ouest du pays.

La Grèce va dépêcher deux Canadair et la Suède deux Air Tractor "dans la journée", a précisé la présidence française. Côté terrestre, l'Allemagne envoie 64 pompiers et 24 véhicules, attendus dès jeudi soir, a-t-elle ajouté. Les renforts polonais - 146 pompiers et 49 véhicules - arriveront vendredi à la mi-journée.