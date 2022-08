Incendies en France : le feu reprend dans l'Aveyron, 50 hectares de plus brûlés et 100 autres menacés

Une reprise "virulente" du feu samedi après-midi à Mostuéjouls (Aveyron) a brûlé 50 hectares supplémentaires et menaçait 100 autres, a indiqué la préfecture, qui a annoncé l'évacuation préventive de plus de 130 personnes.

Cet incendie, qui a détruit depuis lundi plus de 800 hectares entre l'Aveyron et la Lozère, semblait samedi vers midi "en voie d'être circonscrit et prochainement, éteint", avait alors estimé la préfecture.

Face à cette nouvelle reprise, "un centre d'hébergement d'urgence a été ouvert" pour prendre en charge 130 personnes, tandis qu'un nombre non précisé d'autres personnes évacuées ont trouvé elles-mêmes des solutions de relogement.