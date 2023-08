Incendies en France : intelligence artificielle et équipements de pointe pour lutter contre le feu

La chaleur s’intensifie ce mercredi en France, avec au total 19 départements en vigilance canicule rouge. Un nouveau record a été battu mardi, journée la plus chaude jamais enregistrée dans l'Hexagone après un 15 août, annonce Météo-France. Les canicules à répétition sont, selon les scientifiques, un marqueur sans équivoque du réchauffement de la planète et ces vagues de chaleur sont appelées à se multiplier, s’allonger et s’intensifier.

Avec les bouleversements climatiques, la saison des incendies se prolonge également et les méga-feux touchent de nouvelles régions jusqu’ici peu menacées.

C’est ce qui s’est passé en France l’été dernier, au cours duquel 640 feux ont ravagé 25.000 hectares de forêt en Gironde et dans les Landes. Les pompiers ont lutté pendant des semaines, à armes inégales, contre des feux d’une ampleur inédite.

À Belin-Béliet, il reste de nombreux arbres calcinés. La forêt n’a pas repris tous ses droits. Mais aujourd’hui, la France essaie de tirer le bilan et de se moderniser dans sa lutte contre le feu. Les autorités ont agi, en envoyant d’abord 42 nouveaux camions-citernes. Le caporal Anthony Nossein, au volant d’un de ces véhicules, semble s’en réjouir : "On a beaucoup d’équipements à l’intérieur, l’autoprotection, une cabine, on se sent beaucoup plus en sécurité que dans les anciens camions".

Avec ces camions-citernes de pointe, les pompiers peuvent lutter contre les flammes depuis le véhicule, et traverser les obstacles pour atteindre au plus vite le cœur de la forêt.