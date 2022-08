Incendies en France : 180 hectares brûlés dans la Drôme et trois pompiers blessés

Un feu de forêt et de végétation qui s’est déclaré vendredi soir en Drôme, dans le sud-est de la France, a ravagé depuis 180 hectares et blessé plusieurs pompiers, ont indiqué ces derniers à l’AFP, confirmant une information de l’antenne locale de France-Bleu.

Situé sur le massif du Diois dans la commune de Romeyer, l’incendie "progresse lentement" mais "inquiète" les 240 soldats du feu sur place, à cause "de plusieurs accélérations" provoquées par le vent, a confié le lieutenant-colonel Ramon Navarro, officier supérieur de direction du SDIS (service départemental d’incendie et de secours) de la Drôme.

"Trois sapeurs-pompiers ont été blessés : un du Gard venu en renfort a été brûlé au visage et hospitalisé hier (lundi) – il est sorti ce matin (mardi) et il va bien – et les deux autres, un de la Drôme et un autre du Gard ont inhalé des fumées", a-t-il détaillé.

L’incendie "est compliqué car inaccessible aux moyens terrestres" et "il se rapproche de certaines habitations en descente", a alerté l’officier, précisant que les pompiers sont majoritairement positionnés en bas du sommet, près des habitations et des hameaux le long de la RD 742.