Incendies en Europe : le feu s'étend dans l'est de l'Allemagne et en Tchéquie, la lutte continue dans l'Hérault

Le parc national attire habituellement les touristes, et abrite un arc rocheux unique, le Pravcická brána.

En France, "près de 500 sapeurs-pompiers" sont engagés dans l'Hérault. Les pompiers intervenaient depuis mardi en fin de matinée sur deux départs de feu, séparés de 1,5 km, qui se sont déclenchés sur les communes de Saint-Bauzille-de-la-Sylve, Gignac et Aumelas, dans une zone peu peuplée. Les deux feux se sont ensuite réunis, précise la préfecture. L'incendie, dans une zone de vignobles et de végétation méditerranéenne à une vingtaine de kilomètres de Montpellier, a parcouru 500 hectares et se dirigeait vers Aumelas, un village d'un peu plus de 500 habitants qui a été évacué préventivement. La mairie a demandé aux habitants de se rendre dans la salle polyvalente d'une localité voisine.

Le département de l'Hérault était mardi en risque incendie "élevé" à "très élevé" suivant les massifs.

En Grèce, des centaines de pompiers continuaient à lutter mardi, pour la sixième journée consécutive, pour tenter de sauver l'un des plus importants parcs nationaux du pays. Plus de 2.500 hectares de forêt de pins ont déjà été perdus depuis jeudi dans le parc national de Dadia, à environ 900 kilomètres au nord-est d'Athènes.