Incendies en Espagne : répit en Catalogne et en Andalousie

Le feu de forêt qui a brûlé près de 600 hectares en Catalogne, à la frontière avec la France, reste sous contrôle dimanche, malgré quelques reprises à la faveur de vents violents, tandis que les pompiers andalous ont réussi à maîtriser les flammes à Bonares.

"Quelques petites reprises ont été rapidement maîtrisées par les pompiers. La nuit a été très venteuse, avec des rafales allant jusqu'à 70m/h", ont déclaré les pompiers catalans dans un communiqué publié sur le site du gouvernement. Selon les dernières prévisions météorologiques, le vent devrait se renforcer dans l'après-midi, compliquant à nouveau l'intervention d'avions et d'hélicoptères. Des dizaines de pompiers restent mobilisés.

L'incendie s'était déclaré vendredi après-midi sur la côte méditerranéenne au sud de la commune frontalière de Portbou et a été stabilisé samedi dans la soirée, permettant le déconfinement des villages concernés et la reprise du trafic ferroviaire dans cette région très touristique.

Au total, plus de 300 pompiers catalans et français ont été mobilisés. Un deuxième incendie d'envergure s'est déclaré samedi après-midi, dans la région méridionale d'Andalousie, à proximité du village de Bonares. Après une nuit de lutte acharnée, le service régional dédié aux incendies forestiers (Infoca) a indiqué dimanche matin sur Twitter (X) que le feu était "stabilisé", levant ainsi l'état d'alerte pour la population.

Plus de 150 pompiers et 17 moyens aériens ont été mobilisés. L'Espagne se prépare à entrer lundi dans une nouvelle vague de chaleur et l'Andalousie est d'ores et déjà en alerte orange avec des températures qui devraient dépasser les 40°C, selon l'agence météorologique nationale (Aemet).