Incendies au Canada : nouvel épisode de pollution atmosphérique aux États-Unis. Et chez nous ?

Les autorités new-yorkaises ont également prévenu les habitants que la qualité de l’air se dégraderait mercredi et jeudi et mis en place des distributions de masques. La qualité de l’air est aussi mauvaise à Toronto mercredi et devrait également se dégrader fortement dans la journée à Ottawa, selon les autorités canadiennes.

Lundi, la Nasa a déclaré que la fumée des incendies canadiens avait atteint le sud-ouest de l’Europe. Elle a notamment publié une image satellite montrant un nuage gris au-dessus du nord de l’Espagne et du Portugal. Mais la qualité de l’air devrait toutefois y rester acceptable, car la fumée se trouve plus haut dans l’atmosphère lorsqu’elle arrive en Europe, a précisé la Nasa.

Chez nous heureusement, rien de tout cela. Le nuage de fumée s'est un peu dilué et est bien trop élevé : entre 2 et 4.000 mètres d'altitude, il n'est même pas visible à l'oeil nu.