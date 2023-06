Mercredi, 14 feux de forêt étaient actifs en Nouvelle-Ecosse, dont trois considérés comme hors de contrôle. Quelque 200 maisons et bâtiments ont été détruits, mais aucun blessé n’a été signalé. Des lances à eau supplémentaires, des pompiers venus en renfort d’Etats américains, une douzaine de bombardiers d’eau envoyés par des régions voisines et les gardes-côtes se sont joints aux efforts déployés pour éteindre les flammes. La fumée des incendies qui ravagent la province depuis trois jours a atteint la côte atlantique des Etats-Unis, occasionnant des pics de pollution d’air dans l’Etat du New Jersey et dans certaines parties de la Pennsylvanie. Mardi en fin de journée, le Premier ministre de Nouvelle-Ecosse a annoncé l’interdiction de toute activité dans les forêts de la province, y compris la randonnée.