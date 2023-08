Incendies à Tenerife : quelles conséquences pour les touristes ?

Les incendies à Tenerife ne touchent pratiquement pas les lieux touristiques de l’île espagnole des Canaries. Les flammes ont déjà ravagé plus de 2600 hectares dans une zone de bois et de ravins dans la partie nord-est de l’île. Le gouvernement a décrété jeudi matin le confinement de la localité de La Esperanza, dans la commune de Rosario, et une dizaine de petits villages ou de hameaux de cette zone touristique ont été évacués par précaution. Environ 7600 personnes au total sont déplacées.

Mais les zones touristiques, majoritairement dans le sud, ne sont pas concernées. Pas de quoi inquiéter les touristes pour l’instant donc. Ni les agences de voyages, comme le confirme Piet Demeyere, porte-parole de TUI : "L'incendie se passe dans un parc naturel sans aucun hôtel. Rien à voir avec Hawaï ou Rhodes, donc il ne faut pas non plus exagérer l’éventuel risque que les gens prennent. Il n’y en a tout simplement pas. Et c’est la raison pour laquelle nous n’avons encore rien entrepris parce que la situation n’est pas dangereuse".