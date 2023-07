Incendies à Rhodes : "Nous étions tous livrés à nous-mêmes", le témoignage d’un couple de touristes belges

C’était une question de vie ou de mort

Le temps est compté pour prendre la fuite le plus rapidement possible. "C’était la panique totale. On a commencé à courir et à arrêter des voitures. Je n’ai pas de mots… On voyait une fumée épaisse dans le ciel, et d’un coup les flammes sont arrivées. C’était une question de vie ou de mort. On a vraiment eu peur pour notre vie", nous livre Laurie Kosa.

Riccardo et Laurie ont eu la chance de tomber sur une personne qui les a emmenés vers un endroit où des cars, mis en service par les autorités, attendaient les personnes à évacuer d’urgence. On leur propose d’aller soit vers la mer, soit à l’aéroport sans vraiment avoir toutes les informations concernant la propagation du terrible incendie.

"Je pense qu’on ne réfléchissait pas. C’est vraiment difficile à expliquer. En une fraction de seconde, il faut garder son sang-froid pour prendre les bonnes décisions en ayant pratiquement aucune aide. Personne ne parlait français, donc ce n’était pas évident de prendre une décision tout en sachant qu’on devait essayer de sauver notre peau. On a pris un car qui partait vers l’aéroport. Il a descendu toute l’île et il est remonté par de l’autre côté pour contourner les flammes. Malgré tout on voyait ses flammes de plus en plus prononcées. Tout le monde était en panique."