Incendie rue Vinâve d'Île : le piétonnier est sécurisé et à nouveau accessible

Le piétonnier de la rue rue Vinâve d'Île a rouvert ce mercredi après-midi aux alentours de 15h05, selon les informations de la police de Liège. Un incendie s’est déclaré vers 11h30 dans ce piétonnier de l'hypercentre liégeois, aux étages du magasin Jules. Les bâtiments de part et d’autre du bâtiment ont été évacués par précaution et le piétonnier a été fermé à la circulation pour permettre l’intervention des pompiers.

Le feu a été maîtrisé vers 12h30. En raison d’un problème de stabilité de toiture, le piétonnier est resté fermé plusieurs heures par mesure de sécurité. Des experts du SSSP de la Ville de Liège étaient sur place pour évaluer la situation et permettre la réouverture du piétonnier le plus rapidement possible.