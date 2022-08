Incendie en France : 378 hectares brûlés dans la Drôme, le feu "toujours pas fixé"

En Ardèche, un feu situé sur la commune de Lagorce a ravagé 320 hectares et a été fixé vendredi. Fin juillet, le département a connu un des plus gros incendies de son histoire récente, avec 1200 hectares ravagés, mobilisant jusqu'à 600 hommes. Un artisan local de 44 ans suspecté d'avoir mis le feu a été interpellé et mis en examen pour incendie volontaire - un crime passible de 15 ans de prison.

Plus au nord de la région, en Isère, un incendie également provoqué par la foudre, qui a ravagé 130 hectares et blessé légèrement trois pompiers, était fixé mardi soir et circonscrit mercredi. La centaine de résidents des communes et hameaux évacués ont pu réintégrer leurs habitations.