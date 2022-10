Incendie en cours à Ottignies sur la route Provinciale, pas de victime mais le feu n’est pas maîtrisé

D’après les informations parcellaires dont nous disposons, le feu se serait déclaré aux alentours de 17 heures, dans le restaurant "Le 117", sur la route Provinciale à Ottignies. Il se serait ensuite étendu à 4 commerces avoisinants, parmi lesquels une boulangerie et un magasin de peinture. Certaines enseignes, dont le Trafic, ont été évacuées. Les pompiers de la zone, arrivés vers 16h30, sont toujours sur place et ont manifestement du mal à éteindre l’incendie. La route a été coupée et les habitants des environs sont invités à fermer leurs fenêtres en raison des fumées qui se dégagent, même si elles ne sont pas, nous dit-on, de nature toxique. La bourgmestre est sur place mais aucun plan d’urgence n’a été déclenché et les habitations voisines n’ont pas été évacuées.