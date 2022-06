Incendie des Récollets à Binche (vidéo) : à cause des squatteurs ? Trois départs de feu ont été constatés

Un incendie s’est déclaré ce vendredi après-midi à l’église des Récollets, à Binche. Le feu est sous contrôle mais une partie de la toiture s’est effondrée avec la flèche. Une vingtaine de pompiers de la zone de secours Hainaut Centre ont été mobilisés. Cette église est désacralisée depuis 2015-2016. Le bâtiment n’était pas habité. Aucun blessé n’a été signalé.

Il s’agirait d’un incendie criminel, " une enquête est en cours pour identifier les auteurs de l’incendie. On a constaté lors des derniers mois qu’il y avait des squatteurs à l’intérieur de ce bâtiment. La Ville a interpellé, à plusieurs reprises, le propriétaire et des mesures ont été demandées pour que cela ne reproduise plus ", explique le bourgmestre de Binche, Laurent Devin.

Trois départs de feu ont été constatés, c’est ce qui laisse penser qu’il s’agit d’un incendie criminel.