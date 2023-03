Incendie de plusieurs voitures à Anderlecht

Plusieurs voitures ont été incendiées la nuit dernière à Anderlecht, rapportent vendredi les pompiers de Bruxelles. Il n’y a pas eu de blessés et aucun bâtiment n’a été endommagé. Le sinistre semble avoir une cause accidentelle, selon les hommes du feu.

"Il s’agissait de plusieurs voitures privées qui se trouvaient sur le parking d’une entreprise, boulevard Industriel", a déclaré le porte-parole des pompiers Walter Derieuw. "Nous sommes arrivés sur place vers 01h45 avec deux voitures de pompiers, deux camions échelles et un camion-citerne". La végétation était également en feu sur le site adjacent d’Infrabel. L’incendie a provoqué beaucoup de fumée, mais heureusement, il n’y a pas d’habitations à proximité, et compte tenu de la direction du vent, il n’y a pas eu non plus de conséquences pour le trafic ferroviaire."