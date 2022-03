Incendie de Notre-Dame de Paris : la restauration du grand orgue est lancée

Les travaux de restauration du grand orgue de Notre Dame de Paris, miraculeusement sauvé de l'incendie qui s'est déclaré dans la Cathédrale le 15 avril 2019, continuent avec la prochaine restauration des 19 sommiers et des 8000 tuyaux.

Le 15 avril 2019, un incendie se déclare dans la Cathédrale Notre-Dame de Paris. Les dégâts sont importants : la toiture, la charpente, la flèche et une partie des voûtes de la Cathédrale sont endommagés. Heureusement, le grand orgue est épargné par le feu et par l’eau, il est empoussiéré et est en danger en raison de la fragilité de la structure de la Cathédrale.

Un an et demi après l’incendie, le grand orgue quitte la nef. Sa dépose, commencée le 3 août 2020, dure un peu plus de quatre mois. L’instrument a souffert des variations thermiques de l’incendie dans un premier temps, puis de la canicule de juillet 2019 et a également été recouvert de poussières de plomb. Il était donc indispensable de le déposer pour le nettoyer et le restaurer.

Pour déposer un orgue de cette ampleur, il a fallu installer un échafaudage d’une trentaine de mètres de haut pour ensuite descendre les claviers, les sommiers et la plupart des 8000 tuyaux. Les tuyaux de façades, quelques tuyaux en bois ainsi que le buffet étant trop fragiles pour être transportés sont restés dans la Cathédrale un peu plus longtemps.

Aujourd’hui, le grand orgue de la Cathédrale Notre-Dame de Paris entame une nouvelle étape de sa restauration : la restauration des 19 sommiers et des 8000 tuyaux a commencé.