Incendie de la Porte d’Ulysse : les 200 sinistrés relogés ce lundi, affirme la bourgmestre de Schaerbeek

Solution de relogement en vue dans le dossier de l’incendie qui a ravagé un centre d’accueil d’urgence, vendredi, à Schaerbeek. Les 200 personnes évacuées de la porte d’Ulysse passeront encore la nuit prochaine sur des lits de camp dans le gymnase communal mobilisé en urgence. Mais cette troisième nuit devrait être la dernière.

Ce week-end, les réunions de crise se sont enchaînées et les autorités sont finalement parvenues à dégager des places dans plusieurs structures existantes, d’après la bourgmestre faisant fonction de Schaerbeek.

"Tout le monde connaît maintenant la situation de la crise de l’accueil et la pression qu’il y a sur le besoin de logement d’urgence. Et donc, malheureusement, en effet, un bâtiment de 200 places disponible comme cela, ça se saurait. Donc oui, il y aura plusieurs solutions. Et donc c’est effectivement avec la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés, Fedasil et la Région bruxelloise que l’on a trouvé des pistes sérieuses pour reloger ces 200 personnes", explique Cécile Jodogne à la RTBF.

Précisons que 150 personnes supplémentaires, pas présentes au moment de l’incendie, avaient pour habitude de fréquenter aussi la Porte d’Ulysse. Ces personnes-là ont, soit déjà été relogées dans un autre centre de la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés, soit disparu des radars de la plateforme et se retrouvent probablement à nouveau en rue.