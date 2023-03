Incendie de La Porte d’Ulysse : Fedasil pourrait libérer 30 places

Le relogement des 200 personnes évacuées vendredi soir est au centre des préoccupations des autorités schaerbeekoises après l’incendie du centre d’accueil "La Porte d’Ulysse". Une réunion de crise s’est tenue ce samedi avec la bourgmestre faisant fonction de Schaerbeek, Cécile Jodogne.

"Pour le moment, notre attention est portée sur le relogement d’urgence des 200 personnes dans les meilleures conditions possibles. L’urgence suivante est leur relogement dans des lieux adéquats", a précisé la bourgmestre. Les deux cents personnes évacuées ont passé la nuit au gymnase communal du Crossing.

"Le centre accueillait principalement des sans-abri, des personnes migrantes et des demandeurs d’asile", a précisé ce samedi Mehdi Kassou, le porte-parole de la plateforme citoyenne pour les réfugiés.

"On est dans un contexte où le nombre de places est déjà largement insuffisant. On compte évidemment aujourd’hui sur la collaboration de la commune pour gérer la première phase de crise, la collaboration de la Région pour trouver des solutions un peu plus pérennes. Mais nous sommes aussi déjà en discussion avec Fedasil pour qu’il puisse reprendre des demandeurs d’asile dans nos dispositifs et libérer des places pour que nous puissions travailler sur l’urgence".

Selon nos informations, Fedasil pourrait libérer 30 places dans son réseau. La recherche de places continue. En attendant, les personnes évacuées vendredi soir dormiront encore au Crossing la nuit prochaine.