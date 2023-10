Incendie dans une discothèque en Espagne : 13 morts, ouverture d’une enquête pour "homicides involontaires"

La justice espagnole a annoncé mardi l’ouverture d’une enquête pour "homicides involontaires" après le violent incendie survenu dimanche dans une discothèque de Murcie (sud-est), dans lequel 13 personnes ont trouvé la mort. Une juge d’instruction du tribunal de Murcie "sera chargée de diriger l’enquête en vue d’éclaircir les faits et de déterminer, le cas échéant, les responsabilités pénales", a indiqué le tribunal dans un communiqué. Cette magistrate est "actuellement dans l’attente de la finalisation de l’identification" des victimes et des résultats de "l’autopsie" qui permettront "d’informer le tribunal sur les causes et les circonstances des morts", a poursuivi l’instance.

La mairie de Murcie a annoncé lundi que la discothèque, où s’est déclaré l’incendie dimanche vers six heures du matin, faisait l’objet depuis l’an dernier d’un ordre de fermeture administrative qui n’avait pas été appliqué.

Les gérants de l’établissement ont affirmé pour leur part être en règle. "Personne ne nous a informés qu’il n’y avait plus de licence" valide, a assuré leur avocat, Francisco Adan.

Selon le procureur général de la région de Murcie, José Luis Díaz Manzanera, les peines encourues dans cette affaire pourraient aller jusqu’à quatre ans de prison, voire neuf vu le nombre élevé de victimes.

L’enquête devra déterminer "s’il y a eu un manque de mesures de prévention" contre les incendies, a-t-il précisé dans une interview au journal local La Opinion de Murcia. "Il pourrait aussi y avoir eu un court-circuit qui n’aurait pas été provoqué par un manque" de prévention, a-t-il ajouté.