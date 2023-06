Incendie dans un immeuble à Ganshoren : situation sous contrôle, des blessés légers, la phase communale du plan d'urgence activée

Un incendie s'est produit, mardi soir, dans un immeuble à appartements de l'avenue Van Overbeke à Ganshoren, indiquent les pompiers de Bruxelles. L'immeuble a été évacué et le plan d'intervention médicale a été activé.

"Le feu s'est propagé via les escaliers vers l'extérieur et via une série de balcons vers les cuisines d'une série d'appartements", explique le porte-parole des pompiers Walter Derieuw. "Une personne a été emmenée à l'hôpital et deux autres ont été soignées sur place", a précisé le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw.

La phase communale du plan d'urgence a été activée pour accueillir les habitants d'un immeuble à appartements touché par un incendie, indiquent les pompiers.

Il s'agit d'une centaine de personnes qui seront provisoirement accueillies dans un centre d'accueil.