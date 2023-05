Incendie dans les Hautes Fagnes : des moyens allemands et hollandais sollicités pour lutter contre le feu

Après le déclenchement de la phase provinciale dans le cadre de l'incendie qui ravage les Fagnes à la frontière belgo-allemande, le gouverneur de la province de Liège, Hervé Jamar, a tenu ce mardi, à 18h00, une réunion du comité de coordination provincial avec les disciplines concernées et la bourgmestre d'Eupen.

"La situation reste sous contrôle mais nécessitera que les services d'intervention restent sur le terrain durant toute la nuit", indique le communiqué. Dès le lever du jour, mercredi, une reconnaissance aérienne permettra de juger de la situation et de décider l'engagement des moyens aériens allemands et/ou hollandais sollicités. L'ensemble de la région des Hautes-Fagnes entre Eupen, Mützenich, Konzen, Roetgen et Raeren fait donc encore partie de la zone de danger potentiel. Dans toute cette zone, l'accès aux piétons et aux vélos est interdit jusqu'à l'extinction complète de l'incendie pour des raisons de sécurité. Les autorités provinciales et communales insistent auprès des citoyens et visiteurs pour qu'ils respectent cette interdiction et évitent la région.