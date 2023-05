Incendie dans les Fagnes : une réunion provinciale déterminera ce mercredi matin si des renforts sont nécessaires

Alors que 170 hectares sont partis en fumées dans les Fagnes, une centaine de pompiers étaient encore mobilisés ce mardi et la nuit dernière pour maîtriser et contrôler l’incendie. La protection civile et des pompiers allemands ont été appelés en renfort pour lutter contre les flammes. Une réunion est en cours depuis six heures ce mercredi matin avec tous les services concernés.

Le vent est changeant, l’évolution de l’incendie est difficile à prévoir. Le plan provincial de gestion de crise est toujours en cours Et la réunion devra déterminer si la Belgique fait appel à des renforts supplémentaires en provenance d’Allemagne ou des Pays-Bas, notamment des renforts aériens.