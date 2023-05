Incendie dans les Fagnes : le vent pourrait perturber le travail des hommes de feu

Alors que 170 hectares sont partis en fumées dans les Fagnes, quarante pompiers belges et septante hommes du feu allemands ont continué à lutter contre les flammes. Ils ont reçu le renfort de la protection civile, de la zone de police Weser-Göhl, de la police fédérale et du département nature et forêt de la Région wallonne.

Le gouverneur de la province de Liège Hervé Jamar a par ailleurs réuni le comité de concertation provincial pour évaluer la situation, ce mercredi matin à 6 heures. Dans un communiqué publié à l’issue de la réunion, le gouverneur précise qu’il "n’y a plus de front de flammes actif mais plusieurs foyers localisés persistent. La surface des opérations est actuellement de 200 hectares. La surface partiellement brûlée reste limitée à 155 hectares".

La météo suscite quelques inquiétudes. Toujours selon le communiqué, "si la météo reste favorable la situation devrait rester sous contrôle. Néanmoins, deux hélicoptères demeurent en stand-by aux Pays-Bas et en Allemagne, en cas de reprise d’un front de flammes dans la journée".

Une nouvelle réunion du comité de concertation provincial se tiendra en fin de matinée pour déterminer si la Belgique fait appel à des renforts supplémentaires en provenance d’Allemagne ou des Pays-Bas, notamment des renforts aériens.