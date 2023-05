Incendie dans les Fagnes : l'incendie sous contrôle provisoire

Un point presse s'est tenu à midi à Eupen pour faire le point sur l'incendie dans les Hautes Fagnes. Nous avons également des pompiers allemands.

"On considère que le feu est sous contrôle, annonce le Capitaine des pompiers Olivier Jiust, c’est-à-dire qu’il n’évolue plus. Il n’est pas encore maitrisé puisqu’i y a encore des foyers à différents endroits, mais nous assurons une surveillance et un contrôle pour éviter qu’avec le retour de températures qui augmentent progressivement. Et la présence de vent pourrait réattiser ces foyers, reprovoquer des flammes et un incendie qui pourrait reprendre. Nous avons un certain nombre de moyens au sol, de la zone DG ainsi que des renforts voisins, dont des renforts de la zone VHP. Nous avons également des pompiers allemands et nous pouvons aussi compter sur la protection civile ainsi que sur la police fédérale qui intervient en renfort avec son hélicoptère qui assure l’extinction par largage d’eau".

L’ensemble de la région des Hautes-Fagnes entre Eupen et Raeren fait toujours partie de la zone de danger. L’accès aux piétons et aux vélos est interdit jusqu’à nouvel ordre.