Il s’agit à ce jour du plus important incendie de l’année 2023, qui s’est déclenché dans un département particulièrement touché par l’absence de précipitations et la sécheresse des sols, liées au réchauffement climatique.

"La reconstitution des stocks d’eau n’a pas eu lieu et la situation des nappes continue de se détériorer", avait récemment souligné la préfecture, ajoutant que phénomène a démarré en 2022 et demeure le "plus long et le plus intense depuis le démarrage des suivis de l’humidité des sols par Météo-France en 1959".