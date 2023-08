Incendie à Wandre sur le site de Renewi : la population est priée de rester confinée

Les pompiers et la protection civile sont toujours présents à Wandre, sur le site de Renewi, le centre de recyclage de déchets où un important incendie s’est déclaré dans la nuit de mardi à mercredi, vers 23h. Les hommes du feu resteront encore sur place durant les prochaines 24h. La population de Wandre et des communes voisines de la Basse-Meuse est priée de fermer les fenêtres des habitations et de rester confinée. Un appel à la vigilance a également été lancé à l’attention des villes de Hasselt et Maastricht. Une analyse des fumées est en cours pour en déterminer l’éventuelle toxicité. La cause de l’incendie n’est pas encore déterminée.