Incendie à Wandre sur le site de Renewi : l'analyse des fumées ne révèle rien de dangereux

Les pompiers et la protection civile sont toujours présents à Wandre, sur le site de Renewi, le centre de recyclage de déchets où un important incendie s’est déclaré dans la nuit de mardi à mercredi, vers 23 heures Durant la nuit, les riverains et les habitants des communes voisines de la Basse-Meuse ont été priés de fermer les fenêtres de leur habitation et de rester confinés. Les hommes du feu resteront encore sur place durant toute cette journée et peut-être une partie de la nuit.

Si des odeurs désagréables peuvent persister, l’analyse des fumées s’est toutefois révélée rassurante comme l’a expliqué Laurent Charbon, capitaine des pompiers de Liège. " Nous avons procédé avec le matériel de détection spécifique à des sondages au niveau de Visé et de Hermalle-sous-Argenteau ainsi qu’aux abords directs de l’entreprise. Toutes ces mesures qui ont été effectuées n’ont rien révélé d’anormal. Cela reste des fumées qui, de manière générale ne sont pas bonnes pour la santé, mais ça n’est pas plus nocif que la fumée d’un barbecue".

C’est une batterie écrasée parmi les déchets que recycle l’entreprise Renewi qui serait à l’origine de l’incendie. Celle-ci aurait provoqué un court-circuit.

L’incendie est actuellement maîtrisé mais les pompiers resteront encore sur place toute la journée et peut-être une partie de la nuit pour s’assurer de son extinction.