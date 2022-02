Incendie à Ransart : le second enfant est décédé des suites de ses blessures

Vendredi soir, un incendie s’est déclaré au sein d’une habitation à Ransart. Deux enfants de 6 et 11 ans, coincés au premier étage du logement, ont été évacués par les pompiers et emmenés d’urgence en milieu hospitalier. La fillette de 6 ans est décédée peu après le drame. Les parents et le beau-frère de la famille sont parvenus à sortir de la maison en feu. Ces derniers présentent diverses fractures. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l’incendie. "Les premiers éléments de l’enquête semblent confirmer la thèse d’un incendie accidentel", nous informe Sandrine Vairon, porte-parole du parquet de Charleroi.