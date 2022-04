Incendie à la basilique de Vaux-sous-Chèvremont: des dons destinés aux sinistrés des inondations détruits par les fumées

Un incendie s'est déclaré lundi à la basilique Notre-Dame de Vaux-sous-Chèvremont, à Chaudfontaine. Le feu a été détecté lundi matin vers 8H30 et pourrait être d'origine criminelle.

Cette basilique servait de dépôt pour les victimes des inondations. Des dons à destination des sinistrés y étaient entreposés par une ASBL: des meubles, de la vaisselle, des vêtements.

Les dégâts sont limités mais une partie de ce stock a tout de même été détruit par les flammes ou détérioré par les fumées et l'eau utilisée pour éteindre cet incendie. Un mur et un vitrail de la basilique ont également été endommagés. Fort heureusement, il n'y avait pas d'occupant et donc aucune victime n'est à déplorer.

Un incendie volontaire?

Selon La Meuse et L'Avenir, cet incendie pourrait être intentionnel. Les caméras de surveillances ont en effet filmé des mouvements suspects vers minuit. Le feu aurait couvert toute la nuit. Un expert est attendu sur place aujourd'hui pour déterminer l'origine exacte de l'incendie.

Pour rappel, la basilique de Chèvremont n'abrite plus de congrégation religieuse. Elle a été vendue à un promoteur qui envisage de la restaurer et de transformer l'ensemble en 71 logements. Mais dans l'attente des travaux, l’ASBL d'aide aux sinistrés avait reçu l'autorisation d’occuper les lieux.