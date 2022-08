Incendie à l'Opéra Royal de Wallonie: le nettoyage se poursuit avant l'ouverture de la nouvelle saison

C’est une tâche minutieuse, laborieuse: nettoyer près de 300 spots lumineux, tous salis par la suie: "La suie est volatile et s'est vraiment posée partout dans les spots" explique Raphaël Ansion, responsable de chantier pour XLG Damage Control. "On doit aller bien dans les détails, c'est hyper important pour ne pas qu'il reste de la suie et qu'elle continue à attaquer les éléments électriques à l'intérieur. Il faut savoir que la suie est très agressive."

Un travail minutieux

Une suie corrosive, salissante, à l’odeur âcre. Elle s’est infiltrée partout, il est donc nécessaire de tout nettoyer, que ce soit des pièces en hauteur ou des éléments très précieux, comme un lustre qui date du 19ème siècle: "Ici, on a construit une structure avec un échafaudage tout autour qu'on va bâcher totalement, et on va le dépressuriser pour pouvoir extraire toutes les poussières, les potentielles suies qui seraient dessus, et par la suite, on va aspirer au brossage et on va venir avec de l'eau déminéralisée pour pouvoir traiter les éléments du lustre" précise Pierre-Yves Decerf, Responsable activité pour XLG Damage Control.