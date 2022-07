Incendie à l’Opéra de Liège

L’Opéra de Liège a eu chaud cet été. Le 7 juillet, un incendie s’est déclaré au sous-sol du bâtiment, au niveau des tableaux électriques qui commandent la machinerie de l’arrière-scène.

Le feu a eu le temps de détruire certaines pièces techniques indispensables au fonctionnement de l’Opéra, notamment les câbles électriques qui commandent la machinerie de scène. Ces éléments ne pourront être remplacés qu’après l’expertise en cours.

En outre, la fumée qui s’est répandue dans le bâtiment a fait des dégâts qui nécessitent un nettoyage en profondeur, et en hauteur. En effet, les plafonds sont très hauts, et la remise en état demande donc une organisation technique importante et complexe.

Heureusement, la réactivité du concierge et l’efficacité des pompiers de Liège ont évité une propagation du feu au niveau de la scène et de la cage de scène.

Le lieu ne sera donc pas en mesure d’accueillir son public pour l’ouverture de la saison prévue initialement le 16 août. Néanmoins, la deuxième édition du Concours International de Chefs d’Orchestre d’Opéra, est maintenue. Grâce à une collaboration avec le Directeur général de l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège, le concours est déplacé à la Salle Philarmonique de Liège, du 17 au 21 août.