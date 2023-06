Incendie à l’école de l’Abbaye de Flône : les élèves en sécurité à l’administration communale

Un incendie s’est déclaré ce mercredi matin à l’école de l’Abbaye de Flône, à Amay. Le feu s’est déclaré à l’intérieur des bâtiments et a été rapidement maîtrisé par les pompiers. Les élèves ont été évacués vers l’administration communale. C’est là que les parents sont invités à les récupérer.

C’est peu après le début des cours que l’incendie s’est déclenché. L’évacuation des élèves a rapidement été mise en place. Ceux-ci se sont dirigés à pied vers l’administration communale d’Amay, encadrés par les enseignants et la police. L’incendie, rapidement maîtrisé, n’a pas fait de blessé. L’école précise que tous les élèves et le personnel se trouvent en sécurité. Les causes de l’incendie ne sont pas encore connues. Les examens prévus ce mercredi ont été suspendus.

D’un point de vue pratique, il est demandé aux parents de ne pas se rendre à l’école pour récupérer leurs enfants, mais d’aller directement à l’administration communale, Chaussée Freddy Terwagne 76. La police est sur place pour fluidifier la circulation. Les parents des élèves du secondaire y sont attendus à partir de 11 heures et ceux du niveau primaire et maternelle à partir de 11h30.