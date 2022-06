Incendie à Court-Saint-Etienne : un périmètre de sécurité établi suite à un risque de fumées toxiques

Un incendie est en cours à Court-Saint-Etienne. Le feu a pris dans un garage et s’est propagé à une habitation rue de Villers dans le quartier de Tangissart. L’incendie est maîtrisé mais une partie de la toiture qui est en Eternit (amiante) a pris feu. Ce qui fait craindre des émanations toxiques. Un périmètre de sécurité a été établi. Les voisins sont invités à rester chez eux portes et fenêtres fermées. Un expert des pompiers devrait décider si d’autres mesures doivent être prises mais selon le bourgmestre Michael Goblet, l’absence de vent permet que les fumées ne se propagent pas trop. "Les fumées montent et s’en vont. Elles ne sont pas très importantes, ça ne pose donc pas trop de soucis".

5 personnes se trouvaient dans l’habitation dont une centenaire mais tous sont sains et saufs.