Dans ce pays où le nombre de prévenues est bien plus élevé que celui des condamnées, promiscuité et insalubrité sont le lot quotidien des détenues : "Dans la prison, il y a quatre toilettes et six douches. Nous sommes 300 aujourd’hui. Normalement, la capacité est de 150 femmes et à certains moments, on est plus de 500" raconte Félicité, incarcérée depuis six ans et toujours en attente d’un procès.