Inc’Rock : un festival hétéroclite dans le Brabant Wallon

On a encore dans le nez le parfum des pétales de cerisiers et voici que lui succède celui des festivals de l’été…

"Alors On Sort ?" vous invite à l’Inc’Rock festival dans le Brabant Wallon et plus exactement à Incourt. Le duo féminin belge et hyper doué de Juicy sera de la partie, de même que les excellents Ykons et Saule, sans oublier un lot de belles pointures françaises avec notamment Kendji Girac, pour être certains de faire plaisir à tout le monde. L’Inc’Rock Festival papillonne dans tous les registres, et nous promet de faire pétiller nos oreilles durant trois jours et trois nuits passionnées du 6 au 8 mai prochain.