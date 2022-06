Inauguration officielle de l’Espace Saint-Michel, à Villers-Sainte-Gertrude

L’Espace Saint-Michel, c’est le nom de la toute nouvelle maison de village multi fonction à Villers-Sainte-Gertrude, sur les hauteurs de Durbuy. Elle est opérationnelle depuis l’automne dernier, mais compte-tenu de l’épidémie, l’inauguration officielle a eu lieu récemment.

Cet espace tout neuf est l’un des projets concrétisés dans le cadre PCDR (programme de développement rural) de Durbuy. Le bâtiment abrite aussi le club de tennis de table local qui occupe l’étage, avec un revêtement particulier, comme le précise William Denis, Président de l’asbl Présence :

"C’est un revêtement de 5 mm qui permet de rebondir et d’amortir le choc quand on tombe. Et ce revêtement doit être protégé, pour les mouvements de jeunesse qui vont l’utiliser également. On a acheté un tapis pour le protéger, cloisonné en trois compartiments, pour les dortoirs, la pièce de vie, et la cuisine. Ils ont tout à leur disposition pour passer un bon moment. Ils pourront également bénéficier d’un terrain pour leurs jeux récréatifs."

Et c’est aussi un espace culturel :

"Nous avons accueilli un premier concert de folk, en collaboration avec le centre culturel, qui s’occupe de la partie animation, et nous mettons tout à disposition. L’espace permet une vie villageoise tout au long de l’année."