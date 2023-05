Le nouveau parc éolien de Tournai Ouest I et II

Un nouveau parc de cinq éoliennes a été inauguré dans les zonings industriels de Tournai Ouest I et II. Ce parc permettra d'éviter l'émission de plus de 17.000 tonnes de CO2 par an.

Au sein du complexe industriel de Tournai Ouest I et II (Orcq), c'est dans le Hangar CSL (Groupe Dufour) que s'est déroulée vendredi dernier l'inauguration de ce parc éolien, un projet né d'un partenariat entre la société wallonne Ventis, e-NosVents (filiale de Luminus et de l'intercommunale Ideta) et les entreprises Europa Cuisson, le Groupe Dufour et Sedis Logistics.

L'événement s'est déroulé en présence de représentants du cabinet de Philippe Henry (Ecolo), le ministre wallon du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures ainsi que des autorités communales de la Ville de Tournai. Les organisateurs avaient aussi convié les riverains des villages de Marquain, Blandain, Orcq et Froyennes ainsi que les entreprises du parc d'activité économique de Tournai Ouest.

38 GWh d'électricité verte par an

Érigées sur les terrains des trois entreprises, d'Ideta et de la Wallonie (SPW), les cinq nouvelles éoliennes de Tournai Ouest I et II produiront 38 GWh d'électricité verte par an, soit l'équivalent de la consommation électrique de 11.000 familles. Ce nouveau parc éolien est le premier du genre développé par Ventis, en collaboration avec des partenaires industriels. Il permettra d'éviter l'émission de plus de 17.000 tonnes de CO2 par an. Cela équivaut aux émissions de gaz à effet de serre que produisent chaque année quelque 2.700 familles ou 7.600 véhicules. Dans un communiqué, le ministre Philippe Henry déclare qu'un projet "comme celui-ci nous montre que le développement économique et les intérêts climatiques peuvent et doivent coïncider".