Plus le cadre est sain et sécurisé, plus les jeunes s’amusent.

"On gagne énormément de temps en fait, étaye Maxime Lemarchand. Et on peut consacrer tout ce temps et cette énergie à des taches plus importantes à nos yeux, comme la sécurité. On a pu remarquer au cours des années que plus le cadre est sain et sécurisé, plus les jeunes s’amusent. Cela a été pensé par des anciens étudiants, des anciens guindailleurs. Ils ont donc pensé à tout et c’est un vrai bonheur de travailler ici".