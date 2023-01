Inauguration de quinze nouveaux logements sociaux à Bruxelles

Le Logement Bruxellois a inauguré lundi quinze nouveaux logements sociaux dans la rue de la Philanthropie à Bruxelles.

Le nouveau bâtiment niché au cœur des Marolles est composé de huit étages, six étages ont été construits avec du bois et deux avec du béton, cela en fait le plus haut immeuble de ce type à Bruxelles. Certains logements au rez-de-chaussée sont également adaptés pour les personnes à mobilité réduite (PMR). Le projet est géré par la SLRB dans le cadre du " Plan logement ", et la gestion en sera confiée au Logement Bruxellois.

Durable et écologique, son ossature en bois garanti également une très bonne isolation, ce dont se félicite Karim Tafranti, le président du CA du Logement Bruxellois : "Il y a une chose essentielle à dire, c’est que ces logements sont très économes en énergie. Vu la crise actuelle, ce n’est pas un luxe de proposer cela à des locataires. Parfois des familles devaient payer plus de charges que de loyers. Je suis fier de pouvoir participer au travail qui est fait. Que les locataires puissent mener une vie digne."