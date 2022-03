Inauguration de la nouvelle mosquée de Court-Saint-Etienne: un jour de fête pour la communauté musulmane

Plusieurs centaines de personnes de toutes générations ont assisté ce dimanche à l’inauguration de la nouvelle mosquée de Court-Saint-Etienne. Sobre et très lumineux, le bâtiment se compose d’une grande salle de prières pour les hommes, de salles pour les ablutions, de locaux polyvalents et d’apprentissage et d’une bibliothèque.

Mais la grande nouveauté, c’est un vaste espace réservé aux femmes. Elles n’en disposaient pas dans la mosquée de l’avenue Reine Astrid, devenue bien trop petite pour accueillir tout le monde.

"On n'avait pas d’endroit où prier, où se réunir, où se rencontrer et échanger, explique Imane. On est heureux et fiers d’entrer enfin dans un endroit où justement on pourra vivre notre religion, se voir et rencontrer du monde. Ca me fait chaud au cœur. On attendait ce moment avec beaucoup d’impatience et maintenant ce jour est arrivé."