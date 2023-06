Inauguration de la nouvelle bibliothèque des Chiroux à Liège : Bavière, de l'hôpital au B3

Abandonné depuis plus de 30 ans, le site de Bavière renaît donc avec le B3 et tout un quartier qui se construit tout autour. Le nouveau centre de ressources et de créativité de la province de Liège ouvre ses portes ce samedi 24 juin. Bavière, c’était pourtant une ville dans la ville déjà au début du siècle passé… C'était une fourmilière médicale et un hôpital de référence.