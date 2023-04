Inauguration de la Maison des Langues à LLN : un partenariat UCLouvain/Forem pour favoriser l’insertion professionnelle

La Maison des Langues servira donc à des publics différents, mais l’objectif sera le même pour tout le monde : améliorer ses connaissances. Alors que la pratique du néerlandais, de l’allemand et de l’anglais est souvent essentielle dans la recherche d’un emploi, beaucoup d’étudiants l’ignorent ou n’en n’ont pas suffisamment conscience.

"Nous venons de publier une étude qui montre qu’il y a une inadéquation entre les cours de langues que suivent les étudiantes et les étudiants lorsqu’ils sont à l’université et les attentes du marché de l’emploi, poursuit Philippe Hiligsmann. Quasi systématiquement, les diplômés nous disent qu’il faut étoffer l’offre en néerlandais et en anglais, et qu’eux-mêmes, ils ne sont pas suffisamment conscientisés, lorsqu’ils sont étudiants, au fait que ce sont des langues dont ils auront véritablement besoin. L’anglais, c’est facile, tout le monde le connaît, tout le monde a envie de l’apprendre. Le néerlandais, c’est plus compliqué. On constate qu’une série d’étudiantes et d’étudiants lâchent le néerlandais lorsqu’ils arrivent à l’université, pour choisir une autre langue, ce qui s’avérera néfaste pour leur insertion professionnelle plus tard."