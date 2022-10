Inauguration de la gare colorée de Liège-Guillemins en présence de l’artiste français Daniel Buren

Si vous passez par Liège-Guillemins, levez les yeux en l’air… et vous aurez l’occasion de découvrir l’œuvre de Daniel Buren. L’artiste français a mis la verrière de la gare en couleurs. Et l’inauguration a eu lieu ce matin.

Sur la verrière, un damier de vinyles colorés alterne avec la lumière brute du jour sur 10.000 mètres carrés. L’œuvre, baptisée "Comme tombées du ciel, les couleurs in situ et en mouvement", arbore aussi en entrée et à l’arrière de longs rubans jaune et rouge, les couleurs de la Province de Liège.

Une œuvre éphémère

À l’occasion de l’inauguration de l’œuvre, Daniel Buren était présent à la gare. Une œuvre éphémère, posée en accord avec l’architecte, Santiago Calatrava, pour une durée d’un an.

Au total, la gare colorée aura coûté 600.000 euros, financés essentiellement par des partenaires privés autour du groupe Uhoda.

Pour fêter l’événement, concerts, food trucks, activités ludiques et visites guidées auront lieu ce samedi.