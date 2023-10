Inauguration de l’esplanade Batta à Huy, les Hutois partagés

Si ce chantier-ci est achevé, ce n’est pas le cas de nombreux autres encore en cours, au grand dam des riverains. Ils sont nombreux à exprimer leur mécontentement lorsque l’on évoque le mot travaux. " Il y en a encore ! Le rond-point, la piscine,… On en a ras le bol ! ", s’insurge l’un d’eux. " Ça n’est pas Liège avec le tram, mais on sent que ce n’est pas fini et on espère quand même pour les commerces qui en pâtissent énormément, que ça va bientôt se terminer ", ajoute une Hutoise présente.

Pour le bourgmestre faisant fonction, Eric Dosogne, ce chantier et les nombreux autres, sont nécessaires pour redynamiser ces quartiers. " L’esplanade Batta, c’était du vieux tarmac avec plein de voitures et dont la moitié des places n’étaient pas utilisées. Évidemment, il y a d’autres gros chantiers qui vont arriver à échéance : la piscine (fin 2023), le téléphérique (fin 2023), la rue Neuve (fin 2025), la cité administrative (courant 2026). Mais, vous savez, les travaux il faut les réaliser pour rendre un environnement beaucoup plus correct et agréable pour les habitants. Donc, des travaux doivent être menés et ils le sont. Il n’y a pas de ville dynamique qui n’a pas de travaux. "

Les Hutois espèrent que l’esplanade Batta restera à long terme en bon état et que les autres chantiers s’achèveront dans les délais annoncés.