Inauguration d’une deuxième stèle à la mémoire des victimes de féminicide en Belgique : "Ce fléau continue"

Les féminicides ne sont toujours pas recensés en Belgique, même si un projet de loi entend les définir et les comptabiliser. "Nous faisons nos propres recherches pour trouver les noms de ces femmes, et nous nous rendons bien entendu sur le blog Stop Féminicide, qui recense les féminicides en Belgique à partir des articles de presse. Malheureusement, certaines d’entre elles ne sont identifiées que par leur prénom ou leurs initiales sur les stèles, car on n’en sait pas plus en lisant les articles. Il y a aussi la manière dont ces affaires sont racontées dans la rubrique des faits divers ! Dans le dernier article que j’ai lu concernant un féminicide, on parle d’une ‘dispute’, alors que la victime a été battue à mort ! On parle aussi souvent dans la presse de drame familial et de crime passionnel. Ce n’est pas un problème de famille, c’est un problème de société", s’insurge la comédienne.

D’où l’importance d’inscrire ces monuments dans l’espace public. "On veut rendre cette question visible de tous et toutes. A Tournai, il y avait la possibilité de poser la stèle dans un cimetière, mais cela n’a pas été retenu. En termes de message et de symbole, c’est très différent de les mettre au milieu de la mort ou au milieu de la vie. Nous voulons que ces stèles soient au milieu du vivant. La stèle se compose aussi d’un banc et je sais qu’à Tournai, des ados viennent y manger leur sandwich sur le temps de midi. On aime beaucoup cette idée, il faut mettre ces stèles dans des lieux de passages, qu’elles soient vues, qu’on puisse se les réapproprier."