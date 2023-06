Inauguration ce vendredi du Château Antoine à Jemeppe-sur-Meuse

Un coup de soleil dans la région

Et les riverains se réjouissent de cette restauration du château : "Moi je suis heureuse, parce que ça fait 40 ans qu’il était en ruines. Il y avait une petite école, il y avait des gens qui y habitaient, puis ça a été abandonné et puis tout a été pillé. On trouvait ça dommage, un si beau château…", "Il y avait des rats qui ont même envahi le quartier et qui sortaient de là, alors on est content que les travaux soient finis", "Cela donne un coup de soleil dans la région" témoignent ces habitantes.