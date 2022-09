Inauguration ce dimanche de la nouvelle mosquée d’Arlon

A côté de la salle de prière spacieuse et lumineuse, on trouve des salles annexes : " des salles annexes pour les jours de plus grande affluence tels que le vendredi ou les jours de fête, des salles qui vont être aussi utilisées pour les salles de classe, pour des cours de langue arabe et d’instruction religieuse. On a des projets d’ouvrir à un plus large public pour enseigner aussi la langue arabe, parce qu’on a des demandes également de non musulmans de la région. "

Toujours dans une volonté d’ouverture et de partage interculturel, ce dimanche, la mosquée d’Arlon sera ouverte à toutes et tous. " Nous serions ravis que le plus grand nombre, que nos voisins, nos frères, participent et viennent à notre rencontre ", ajoute Ibrahim Jabri.

Date limite d’inscription ce vendredi 23, infos sur le site http://www.ama-arlon.be/